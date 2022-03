VALLO DELLA LUCANIA. L’AGORA’ DEL PD PUNTA SULLE DIFFICOLTA’ DELLE AREE INTERNE

Dopo anni di attesa, anche il Pd arriva a Vallo della Lucania per un confronto con i cittadini e gli elettori, con la partecipazione di alcuni amministratori locali e di alcuni esponenti nazionali del partito: al centro dell’Agorà, organizzata nella mattinata di ieri da Rosario Chechile, il delicato tema delle Aree Interne, nel comune del Cilento che rappresenta una vasta area geografica che, negli ultimi anni, ha dovuto fare i conti con tagli dei servizi, chiusure di strutture pubbliche, riduzione di fondi a disposizione. Insieme ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania, in collegamento da remoto anche il parlamentare del Partito Democratico Luca Borghi che ha sottolineato l’impegno negli ultimi anni del Governo per sostenere la ripresa e la crescita delle aree interne.

