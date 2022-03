PAGANI. FDI IN PIAZZA PER LE FIRME CONTRO CARTELLE ESATTORIALI E QUESTIONARIO SU COMUNE

Questa mattina il partito di Fratelli d’Italia Pagani, insieme al movimento giovanile Gioventù Nazionale, ha dato il via alla prima delle tre domeniche di incontri. Si inaugura così la Campagna Tesseramento 2022 ed allo stesso tempo si è colta l’occasione per sostenere alcune battaglie del partito nazionale (Abolizione Green Pass, Proroga delle Cartelle Esattoriali) e per sottoporre ai cittadini paganesi il Questionario tematico sull’attuale situazione politica del paese. Presenti il capogruppo in consiglio comunale Enza Fezza insieme al coordinatore cittadino Attilio Tortora, il responsabile enti locali provinciale Italo Giuseppe Cirielli, il responsabile organizzazione provinciale Alberico Gambino, il presidente principale del movimento giovanile Alfonso Pepe ed il leader del partito on.

Edmondo Cirielli, oltre che tanti amministratori dei vicini paesi dell’Agro Nocerino Sarnese. Ancora una volta il partito paganese è stato presente, in piazza, dimostrando la crescita esponenziale che sta avendo sia a carattere territoriale che a carattere nazionale.

