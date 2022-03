VALERIA CIARAMBINO (M5S): “CON COMUNITA’ ENERGETICHE PER CREARE NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO”

“Con l’incremento del costo dell’energia, che si riverbera sui prezzi dei beni di prima necessità e sull’economia di tantissime famiglie, dobbiamo accelerare il processo di transizione energetica, accrescendo i sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Solo così possiamo dare una risposta incisiva agli effetti della crisi in corso, ma anche alla povertà energetica. Un fenomeno, quest’ultimo, in sensibile aumento, soprattutto in Campania, per contrastare il quale abbiamo elaborato una proposta di legge sul reddito energetico, che prevede l’istituzione di un fondo regionale per finanziare l’acquisto di impianti a energia rinnovabile per i nuclei familiari meno abbienti, che possono così prodursi l’energia necessaria a costo zero. Al contempo, stiamo spingendo perché si sviluppino anche in Campania le comunità energetiche, che rappresentano una grande opportunità per realizzare la transizione green dal basso”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, intervenendo al convegno “I condomini e le rinnovabili: autoproduzione e consumo collettivo”, nel corso della giornata conclusiva di Energymed 2022, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “Con le comunità energetiche – ha sottolineato Ciarambino – diamo vita a una rete tra condomini, enti locali, imprese e professionisti, che installano un impianto fotovoltaico condiviso, con l’obiettivo di autoprodurre energia e abbattere sensibilmente i costi delle bollette. Un’opportunità inoltre per le imprese e le microimprese del nostro territorio di intercettare nuovo lavoro e creare nuova occupazione. Dobbiamo per questo spingere sulla Regione perché finanzi la formazione professionale nell’ambito del green, creando figure che rispondano all’esigenza di un mercato sempre più in crescita. Basti pensare che nel 2020 in Italia i nuovi contratti di lavoro nelle aziende della green economy sono stati il 35,7%, mentre in Campania abbiamo difficoltà persino a reperire chi effettua la manutenzione di impianti fotovoltaici. Con la nascita delle comunità energetiche – ha concluso Ciarambino – possiamo sfruttare i 2,2 miliardi messi a disposizione dal Pnrr per accelerare il processo di transizione energetica, dando una risposta efficace al caro bollette e al tema dell’autosufficienza energetica, oggi di estrema attualità alla luce della crisi internazionale in corso”.

