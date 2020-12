ITALIA ZONA ROSSA DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO: MA I TECNICI NON VOGLIONO FIRMARE IL VERBALE

Certo che passare alla storia come quelli che hanno chiuso in casa gli Italiani anche a Natale ed a Capodanno non deve essere bello. Anzi, forse anche pericoloso perchè quando finirà l’emergenza i nomi di chi ha deciso saranno noti a tutti. Ecco perchè il verbale del CTS che prevede una chiusura forzata di tutta Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio sta creando piu’ di qualche dubbio tra chi, invece, non ha avuto dubbi, fino ad oggi, sulla bontà dei provvedimenti. E se questo vale per la parte tecnica, figurarsi per quella politica, a cominciare dal Presidente del Consiglio Conte che, consapevole del suo calo drastico nel gradimento da parte degli Italiani, ha ben chiaro il quadro di una decisione che colorerebbe di rosso tutto il Paese. Intanto, oggi alle 12:00, il Presidente del Consiglio proverà a fare passare la decisione attraverso la collegialità dei partiti di maggioranza che, nulla esclude, a questo punto, potrebbero anche lasciare il cerino nelle mani dell’Avvocato del Popolo.

