LA BCC DI MONTE PRUNO AL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE DEGLI EROI DI IMPRESA

Il 10 e 11 settembre, nel suggestivo centro storico di Potenza, ritorna un importante appuntamento dedicato a futuro e innovazione.

Heroes è l’evento tanto atteso da imprenditori, startupper, innovatori e appassionati del digitale che, finalmente, torna dal vivo nell’affascinante centro storico lucano.

Anche per questa edizione, pertanto, si rinnova la positiva collaborazione tra la Banca Monte Pruno e Heroes, una partnership di successo che, già in passato, ha consentito di raggiungere più che interessanti risultati, grazie alla forza di un evento che si pone come punto di riferimento nel Sud Italia per gli argomenti trattati, quali l’innovazione, il digitale, il futuro e le tecnologie.

A conferma di ciò, Heroes ha conquistato il titolo del più importante evento italiano del bacino dell’euromediterraneo su imprese e innovazione ed è nuovamente pronto ad accogliere i più ispirati eroi contemporanei quali: leader d’impresa, investitori, intellettuali, creativi, manager e alcune delle startup più interessanti del panorama internazionale.

Sarà un’edizione urbana dedicata alle connessioni umane, al networking e all’innovazione ed il tema sarà “Human connection”.