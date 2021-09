MATTEO SALVINI A SALERNO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PRIMA SALERNO: ECCO QUANDO E DOVE

Matteo Salvini, leader della Lega, torna a Salerno dopo la presenza dello scorso mese quando lancio’ la campagna referendaria per la Giustizia: questa volta Salvini sarà, nel Comune capoluogo, per la campagna elettorale per le Comunali 2021.

L’appuntamento è sabato 11 Settembre, alle 19:30, all’interno dei saloni del Grand Hotel Salerno per presentare, insieme al Coordinatore Provinciale e Consigliere Regionale Attilio Pierro, la lista dei candidati al consiglio comunale della Lista Prima Salerno, in coalizione con il candidato sindaco Michele Sarno.