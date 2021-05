LA BCC DI MONTE PRUNO DONA DUE DEFIBRILLATORI AL COMUNE DI STIO

Stamane presso gli Uffici Amministrativi di Corso Vittorio Emanuele a Salerno, si è tenuta la consegna ufficiale al Comune di Stio di due defibrillatori.

La donazione è stata effettuata dalla Banca Monte Pruno, in stretta collaborazione con la Fondazione Monte Pruno che, sul territorio, svolge un’intensa azione a supporto dell’istituto di credito per azioni solidali e mutualistiche in linea proprio con i principi statutari della Banca.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, nonché Presidente della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese ha affidato, pertanto, nelle mani del Sindaco di Stio Natalino Barbato le attrezzature che verranno installate nel piccolo centro dell’entroterra cilentano.

Un sentito ringraziamento è giunto proprio dal Sindaco di Stio, il quale ha ribadito il forte sentimento di gratitudine nei confronti della Banca Monte Pruno per la forte attenzione riservata, da sempre, ai piccoli centri presenti nella sua zona di competenza.

Dalle parole del Direttore Generale Michele Albanese, ancora una volta, è emersa la forte volontà delle strutture della Banca Monte Pruno di sostenere il territorio in cui opera con tutti i mezzi a disposizione.