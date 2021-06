LA CAMPANIA IN ZONA BIANCA: NIENTE COPRIFUOCO E TUTTO (O QUASI) RIAPERTO

La Campania passa in zona bianca e, dopo quasi un anno di limitazione oraria alla circolazione dei cittadini, si torna alla completà libertà: nessun coprifuoco, riapertura anche delle ultime attività chiuse per limitazioni (come i centri scommesse) e ancora stop per le discoteche, in attesa della decisione del Governo. Una giornata che, per tutti i cittadini campani, sarà vissuta come un ritorno alla normalità ma resta aperta la questione sull’uso delle mascherine che il Presidente De Luca, non è ancora chiaro con quale strumento giuridico, vorrebbe mantenere obbligatorie anche dopo la scelta del Governo. Da Roma viene indicata, come data per dire basta alle mascherine all’aperto, il 1 luglio o anche il 5 luglio ma tutto dipenderà dal numero delle persone vaccinate a quella data.

Share on: WhatsApp