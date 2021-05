LA CAMPANIA RESTA GIALLA: I NUMERI PROMUOVONO LA TENUTA DEL SISTEMA

La Regione Campania resta gialla anche per la settimana che va dall’8 maggio fino al 15 maggio L’ordinanza settimanale del Ministro della Salute Roberto Speranza ha mantenuto in zona gialla la Campania, confermando le buone indicazioni che vedono calare il numero dei contagi ma che, soprattutto, portano ad una valutazione positivo l’intero sistema sanitario che, oggi, rispetto a qualche mese fa, non è piu’ sotto pressione. Si tratta di una decisione che va nella direzione sperata dai tantissimi operatori commerciali, come bar e ristoranti, che hanno tenuto il fiato sospeso nel corso degli ultimi giorni.

Share on: WhatsApp