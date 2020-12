LA CAMPANIA VERSO LA ZONA GIALLA A PARTIRE DA DOMENICA 13 DICEMBRE

Secondo quanto anticipato da Sky Tg, la Regione Campania, a partire da domenica 13 dicembre, potrebbe essere qualificata come zona gialla con un ulteriore allentamento delle prescrizioni per la frenata del contagio da Covid 19. In modo particolare, con il passaggio nella zona Gialla tornerebbero liberi gli spostamenti tra comuni, senza alcun bisogno di autocertificazione, ci sarebbe la riapertura al pubblico per bar, ristoranti e pub (anche se con il limite delle persone sedute ad ogni tavolo ed in ogni caso fino alle 18:00). La decisione, sempre secondo quanto annunciato da Sky Tg, dovrebbe arrivare nella giornata di venerdi’. Intanto Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, ha già preannunciato il passaggio della sua regione in fascia gialla, proprio a partire da domenica 13 dicembre.

