LA FONDAZIONE PICENTIA PRESENTA IL CALENDARIO 2023 DEDICATO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Sabato 19 novembre alle ore 10.30, presso i locali della Fondazione Picentia, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Dimmi le tue verità” che ha visto la realizzazione del calendario 2023.

Il calendario, realizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in collaborazione con l’associazione Spaziodonna, nasce dalla volontà di promuovere, in continuità con le iniziative già messe in campo lo scorso anno, il numero di emergenza per le vittime di violenza #1522.

Un lavoro che rappresenta il frutto della commistione tra arte, scrittura e musica: realizzato in collaborazione con dieci artisti del territorio di Pontecagnano Faiano che hanno messo a disposizione le loro opere più suggestive, intende raccontare le verità e le storie delle donne che non hanno potuto fare sentire la propria voce.

Uno strumento che rappresenta l’occasione per sensibilizzare su una problematica che investe l’intera comunità e per riflettere affinché nessun’altra donna rimanga vittima nel silenzio.

Affinché nessuna sia mai più sola.