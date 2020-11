LA FONDAZIONE PICENTIA PRESENTA IL CONTEST “LA CITTA’ CHE VORREI”: ECCO COME PARTECIPARE

Partecipa, progetta, scrivi.

Sono queste le tre parole chiave del progetto «La Città Che Vorrei», iniziativa lanciata dalla Fondazione Picentia che intende coinvolgere i ragazzi del territorio di Pontecagnano Faiano.

Il contest ha l’obiettivo di promuovere e sostenere il protagonismo giovanile, la capacità progettuale e la creatività dei giovani attraverso l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti innovativi.

«La Città che Vorrei» è aperto a tutti i giovani da 16 ai 24 anni residenti nel Comune di Pontecagnano Faiano, liberi di realizzare il proprio lavoro inviando entro le ore 12 del 20 dicembre 2020 testi, immagini, contributi video, audio e animazioni.

I partecipanti dovranno dare suggerimenti validi su come migliorare non solo la città, ma anche la qualità della vita, prendendo in esame una delle quattro tematiche individuate: coinvolgimento dei giovani nei processi di sviluppo della comunità; utilità sociale e impegno civile; sviluppo sostenibile; ruolo dei giovani nella gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita.

Una giuria qualificata, appositamente costituita, composta da rappresentanti del comitato scientifico della Fondazione Picentia valuterà gli elaborati.

Entro 20 giorni dalla chiusura dell’avviso, verranno predisposti e comunicati gli esiti del progetto. Il punteggio finale sarà assegnato su una scala da uno a cento che la giuria avrà il compito di predisporre tenendo conto dei principi del bando e degli obiettivi generali della Fondazione.

Per la prima edizione del contest «La Città Che Vorrei – Partecipa, Progetta, Scrivi» la Fondazione Picentia ha previsto un montepremi di 750 Euro. Al primo classificato andranno 350 euro, al secondo 250 ed al terzo 150.

«L’idea di fondo – spiega il presidente della Fondazione Picentia, Giuseppe Bisogno – è quella di allargare il dibattito e rendere protagonisti i giovani in una fase storica complessa che sta penalizzando particolarmente le giovani generazioni. “Partecipa, progetta, scrivi” rappresenta infatti l’occasione per promuovere la partecipazione dei più giovani nella definizione del modello di città che essi vorrebbero: un modo per promuovere la loro consapevolezza ed il senso di appartenenza alla comunità di Pontecagnano Faiano, ma soprattutto per stimolare la loro creatività e la capacità progettuale nella realizzazione di progetti innovativi che possano essere considerati un modello per il futuro della città».

