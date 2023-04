LA GAFFE DI ALFIERI SULLA DEMOCRAZIA: LE REAZIONI DEL CENTRO DESTRA

“Ecco come la pensa il Presidente della Provincia del PD Franco Alfieri. Quindi il suo partito si chiama Partito Democratico perché è il partito degli Idioti? E Alfieri che ne fa parte dunque cos’è?” E’ questo il commento del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone dopo le parole del Presidente della Provincia sulla democrazia e l’idiozia.

“Siamo certi che fra gli allarmi per la tenuta democratica del nostro Paese, che quotidianamente il Pd ci ammannisce, troverà spazio l’incredibile esternazione del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, già pervenuto agli ‘onori’ delle cronache per le sue offerte di fritture di pesce alla campagna referendaria 2016. Alfieri, a chi lo contestava nel merito della sua posizione contraria alla bretella viaria nel suo territorio, ha risposto affermando che ‘la democrazia fa rima con idiozia’. Siamo certi che un partito che si chiama ‘democratico’ non mancherà di rilevare come una contraddizione insanabile le parole di un proprio esponente così di rilievo. Siamo anche sicuri che, alla luce di quanto accaduto, da qui al 25 aprile le lezioncine di democrazia del Pd caleranno di intensità per evidente inadeguatezza del pulpito dal quale vengono pronunciate”. Lo dice il vicecapogruppo di Noi Moderati, Pino Bicchielli

“Apprendiamo con costernazione le parole del presidente della Provincia di Salerno che, in un convegno, ha paragonato la democrazia all’idiozia ”. Aurelio Tommasetti, Consigliere regionale della Campania della Lega, interviene in merito alle esternazioni di Franco Alfieri in occasione di un dibattito ad Agropoli sulla nuova bretella viaria tra Cilento e Piana del Sele.“

È grave che certe dichiarazioni arrivino dal presidente di un Ente pubblico. Ci auguriamo sia solo un’uscita estemporanea. Oltre a guidare la Provincia, Alfieri è anche sindaco di Capaccio Paestum. Eppure, dalle sue parole trapela una mancanza di rispetto non solo verso l’istituzione, ma anche nei confronti dei cittadini di un vasto comprensorio come quello interessato dal progetto. Svilire il confronto pubblico su un tema che avrà una

ricaduta così importante sulla collettività, è contrario ai principi di chi svolge un ruolo pubblico