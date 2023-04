PD IN CAMPANIA. IL COMMISSARIO MISIANI INCONTRA I SEGRETARI PROVINCIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO

Continua quella che si puo’ definire una campagna di ascolto del Senatore del Pd Antonio Misiani, nominato da Elly Schlein Commissario Straordinario in Campania: dopo aver incontrato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oggi è stata la volta del confronto con tutti i Segretari Provinciali della Regione Campania, tra cui anche il “salernitano” Vincenzo Luciano.

“Con i segretari provinciali del PD campano, per discutere l’agenda politica e organizzativa delle prossime settimane, a partire dalla campagna elettorale per le prossime comunali.” Lo scrive Misiani, preannunciando una presenza di leader nazionali in Campania, nei Comuni dove ci sono candidati a sindaco del Partito Democratico e dove è stato presentato il simbolo del Pd.

E sempre oggi Misiani ha avuto un confronto anche con i consiglieri regionali del Partito Democratico che hanno discusso con il Commissario Regionale anche del tema dei temi: il terzo mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.