PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “SALERNITANA, DA SINDACO SUBITO UN INCONTRO CON IERVOLINO”

“Mi spiace che un uomo come Danilo Iervolino debba dirsi ‘parzialmente soddisfatto’ in merito alla convenzione per l’utilizzo dello stadio Arechi. Un imprenditore di successo che ha salvato la squadra dal default, restituendogli dignità, successi e onore, merita ascolto e rispetto. Da sindaco di Pontecagnano Faiano chiederei subito un incontro al presidente per mettere a disposizione la città e suoi terreni. Sarebbe una grande opportunità di lavoro e di crescita per la nostra comunità, con il fine di creare una Casa Salernitana attrattiva e aperta al pubblico 365 giorni l’anno”.

Lo scrive in una nota Giuseppe Bisogno, candidato sindaco per il Comune di Pontecagnano Faiano.