SALERNO. CELANO (FI): “CONVENZIONE SALERNITANA, PRONTI AD UN REFERENDUM TRA I CITTADINI”

L’opposizione a Palazzo di Città, a Salerno, è pronta a dare battaglia in Consiglio per modificare alcuni aspetti della convenzione tra il Comune di Salerno e la Salernitana del Presidente Iervolino per la gestione della Stadio Arechi. Alcuni aspetti, criticati dallo stesso Iervolino, non convincono i consiglieri comunali di minoranza. Tra questi l’esponente di Forza Italia Roberto Celano.

“Sulla gestione dello stadio” scrive Roberto Celano, ” daremo battaglia in Consiglio Comunale e fuori. Se sarà necessario chiederemo anche di indire un referendum popolare!”