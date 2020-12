LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA APPROVA IL NUOVO CALENDARIO PER LA CACCIA

“Tra le delibere approvate, quella che prevede l’estensione del #calendariovenatorio, su parere favorevole reso dall’#Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e una rimodulazione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario venatorio attualmente in vigore. Tutto questo in ragione, esclusivamente, del recupero delle giornate non usufruite dai cacciatori campani, per le giuste limitazioni alla mobilità sinora adottate per contrastare l’epidemia e soltanto per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente. In particolare per il #cinghiale, ritenuta una specie particolarmente “problematica””

Lo scrive l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.