LA LEGGE DI BILANCIO APPRODA IN PARLAMENTO: SI PARTE LUNEDI’ DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

La manovra finanziaria dovrebbe arrivare alla Camera per lunedì. La bozza della legge di bilancio circolata nelle ultime ore, a quanto si apprende, rappresenterebbe infatti per il 95% quella definitiva che verrà poi integrata con gli ultimi passaggi.

L’articolo che contiene il ‘contributo contro il caro bollette’, viene riferito, risulta ancora vuoto. Scomparirebbe, invece, la norma sul ‘Contributo di solidarietà temporaneo’.

Nuovo balzello sulle assicurazioni

Come forma di copertura della manovra spunta nell’ultima bozza un nuovo balzello sulle assicurazioni. L’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita introdotta nel 2002, inizialmente allo 0,20% e modificata negli anni per arrivare fino allo 0,45% attuale, salirà allo 0,50%. Si tratta di un’anticipazione, effettuata dalle imprese, del prelievo sui rendimenti delle polizze che alla fine del contratto ricade sugli assicurati. Nonostante la caratteristica di anticipo di imposta, gli importi pagati dal 2002 non sono mai stati del tutto recuperati e la somma non rientrata nelle casse delle compagnie ammonta ad oggi a circa 10 mld.