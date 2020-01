LA LEGGE FINANZIARIA 2020 REINTRODUCE LO STIPENDIO PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA

Grazie ad un emendamento a firma Partito Democratico, la Legge Finanziaria del 2020 reintroduce l’indennità di funzione per i Presidenti di Provincia nella misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo. Nella fattispecie di Salerno, ad esempio, per il Presidente Michele Strianese, dal 1 gennaio 2020, è prevista una indennità pari a 4.100 euro mensili, salvo che non debba essere compensata con altre forme di reddito. La norma in finanziaria non prevede, invece, alcuna forma di indennità o di rimborso spese per i consiglieri provinciali. La indennità di funzione, per il Presidente come per i Consiglieri Provinciali, era stata eliminata dalla Legge Delrio che aveva, di fatto, svuotato le casse delle amministrazioni provinciali, pur mantenendone le competenze.

