LA LISTA DEI CENTRISTI A SALERNO: NEL PROPORZIONALE SPUNTA IL NOME DI MAROTTA JR

Massimiliano Marotta, avvocato e figlio dell’ex parlamentare di Forza Italia Nino Marotta, potrebbe essere il primo della Lista dei Centristi per la Provincia di Salerno. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe essere piu’ chiara ma il nome di Marotta Jr è stato già segnato nell’agenda dei vertici nazionali dell’Udc, di cui Marotta è stato Commissario Provinciale negli ultimi anni. Gli altri nomi della lista arriveranno anche dagli altri partiti della mini coalizione centrista ed in modo particolare si sta lavorando per presentare anche una candidatura femminile che sia espressione della Provincia di Avellino.

