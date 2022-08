ENZO AMENDOLA AL PRIMO POSTO IN BASILICATA NEL PD: FUORI LA REGINA PER IL CASO ISRAELE

Nel centrosinistra per la Basilicata Il segretario del Pd Enrico Letta ha chiesto a Enzo Amendola, sottosegretario dem agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e progressista.

Sempre in Basilicata, rinuncia alla candidatura La Regina dopo le polemiche sui post contro lo Stato di Israele, al suo posto il Pd candida il sottosegretario Amendola. E il centrodestra segnala anche il caso di Irene Scarpa, giovane candidata Dem, per ‘deliranti attacchi’ al diritto di Israele a difendersi.