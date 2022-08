SALERNO. IL CENTRISTA PINO BICCHIELLI CANDIDATO DI TUTTO IL CENTRO DESTRA

Sarà Pino Bicchielli, da tempo in politica sull’asse Salerno-Roma, già candidato alle ultime politiche con l’Udc, il nome del centro destra per il Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati. Bicchielli, che già da lunedi’ mattina sarà operativo con la sua campagna elettorale, Dirigente d’Azienda, uomo di fiducia del Presidente della Regione Giovanni Toti, originario di Salerno dove ha trascorso gran parte della sua adolescenza, non ha mai interrotto i rapporti con il Comune capoluogo. Adesso l’occasione piu’ importante: rappresentare tutto il centro destra e provare a vincere sul Collegio Uninominale per portare in Parlamento un pezzo della città di Salerno ma anche l’esperienza maturata nel corso degli anni.

