TOMMASO PELLEGRINO (ITALIA VIVA): “NON SARO’ CANDIDATO ALLE PROSSIME POLITICHE”

Il Consigliere Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, con una lettera aperta, annuncia che non sarà candidato alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre.

Tale decisione è stata da me assunta di concerto con l’intero gruppo regionale di IV, con il quale continuerò il lavoro iniziato in Regione grazie alla fiducia che mi è stata espressa da circa 13.000 elettori della Provincia di Salerno.

Ci sono momenti in cui è giusto e anche doveroso fare delle candidature di servizio, altri momenti, come questo, nei quali fare un passo indietro significa avere rispetto della dignità di un Territorio e del giudizio degli elettori.

Rivolgo un particolare e sentito GRAZIE ai tantissimi Amici che in questi giorni e in queste ore mi hanno fatto sentire il proprio affetto, la propria stima, la propria vicinanza e il proprio sostegno. Sono per me gesti che non solo restano impressi nel mio cuore, ma che mi danno la giusta carica per continuare un impegno certamente difficile ma che ci riserva anche tante soddisfazioni.