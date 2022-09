LA PAGINA FB DI LUIGI DI MAIO SCOMPARE NEL MISTERO: COSA E’ ACCADUTO ?

La pagina Fb di Luigi Di Maio è scomparsa nel nulla: da qualche giorno la pagina, che vantava piu’ di 2.400.000 follower, è oscurata per motivi ancora avvolti dal mistero. C’è chi parla di un attacco hacker, chi, invece, pensa ad un Di Maio pronto a rigenerarsi e, quindi, pronto con un nuovo progetto politico. Ed è proprio di questi giorni l’indiscrezione che vorrebbe l’attuale Ministro degli Esteri pronto ad entrare nella Giunta Regionale della sua Campania, insieme al Governatore De Luca, una volta conclusa definitivamente l’esperienza politica del Governo Draghi. Di Maio, infatti, non è riuscito ad ottenere la rielezione alla Camera dei Deputati, perdendo nel Collegio Uninominale di Fuorigrotta – dove è stato battuto dall’ex Ministro Sergio Costa (M5S) – e non ha ottenuto il fatidico 3% dei voti su base nazionale con il suo movimento Impegno Civico.

Share on: WhatsApp