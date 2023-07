LA PREFETTURA CHIEDE AI COMUNI DELLA VALLE DELL’IRNO ACCOGLIENZA PER ALTRI IMMIGRATI

Non c’è ancora una decisione ufficiale ma, almeno per il momento, una comunicazione da parte del Prefetto di Salerno ai sindaci e delegati dei Comuni della Valle dell’Irno, per un piano di accoglienza e distribuzione di altri immigrati sui territori. E’ stato questo l’argomento all’ordine del giorno di una riunione che, lo stesso Prefetto di Salerno, ha voluto organizzare alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Pellezzano, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino. Non si è discusso di numeri nè, tanto meno, di quote: il tutto potrebbe avvenire nel corso della prossima riunione quando ci sarà da prendere decisioni che, in questo momento, potrebbero incontrare la contrarietà dei sindaci, già alle prese con difficoltà per la gestione dei servizi sociali a causa dei problemi economici dei diversi comuni.

Share on: WhatsApp