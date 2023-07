MONTORO, COMUNALI 2024. ANTONELLO CERRATO MUOVE LA PRIMA MOSSA: ECCO DI COSA SI TRATTA

Il Consigliere Comunale di maggioranza Antonello Cerrato squarcia il silenzio nel quale, almeno fino ad oggi, si trova avvolto il Comune di Montoro (Avellino), in vista della prossima tornata elettorale per le Comunali del 2024. Ed a meno di un anno dall’appuntamento con le urne, Cerrato, che è anche Presidente della Commissione Sanità, si appresta a presentare un nuovo movimento politico, destinato, con ogni probabilità, a diventare una lista per la prossima tornata comunale. L’appuntamento è per martedi’ 18, a partire dalle 17:30, con la presentazione di Destinazione Montoro: la campagna elettorale, nel centro della Valle dell’Irno, a questo punto, entra davvero nel vivo.

Share on: WhatsApp