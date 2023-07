FRANCO MARI (AVS): “CHIESTO AL GOVERNO INTERVENTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ CON MUTUI”

“Ho chiesto che il Ministro Giorgetti venga alla Camera per riferire sulla grave condizione di 1 milione di famiglie che non hanno potuto pagare le rate per ben 15 miliardi di mutui e prestiti. E chi ha pagato, spesso, ha dovuto rinunciare ad altre necessità della propria famiglia.”

Lo scrive il deputato di Avs Franco Mari, al termine dell’interrogazione rivolta al Governo.

Tutto questo a causa di una inflazione che cresce non per colpa loro, ma va addebitata in massima parte alla crescita dei profitti. Fino ad oggi non abbiamo sentito in che modo il governo intenda far fronte a questa situazione insostenibile. È urgente che il Ministro dell’Economia venga a riferire in Parlamento.