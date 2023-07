COLDIRETTI SALERNO. ETTORE BELELLI E’ IL NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE DI SALERNO

Ettore Bellelli, imprenditore agricolo di Capaccio, è il nuovo Presidente di Coldiretti Salerno. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea che questa mattina, alla presenza del direttore Enzo Tropiano, ha eletto anche il Consiglio direttivo che reggerà l’organizzazione per il prossimo quinquennio.

Bellelli, 54 anni, già assessore del Comune di Capaccio, allevatore, conduce due aziende agrituristiche di famiglia nei pressi dei templi di Paestum con allevamento bufalino ed equino.

“Sono onorato di assumere questa carica – ha detto il neoeletto presidente – perché Coldiretti è una forza sociale in grado di stare al passo con le aziende e di dare risposte concrete. Il primo obiettivo è lavorare ad un contratto unico del latte su scala regionale, alla luce delle nuove normative, per garantire più tutele agli imprenditori. Saremo vicini alle grandi, medie e piccole aziende perché se è vero che le grandi imprese creano economia e occupazione è anche vero che le piccole hanno un ruolo strategico di presidio sui territori, dando un contributo importante in termini ambientali, di ecosostenibilità e di contrasto allo spopolamento. Un valore aggiunto, tra l’altro, per la tutela delle produzioni tipiche che fanno parte della cultura dei territori e che vanno difese, salvaguardate e valorizzate. Avvieremo inoltre incontri zonali con gli agricoltori di tutte le aree del salernitano. Occorre stare vicino ai soci. Condividere i loro problemi. Maturare insieme proposte in difesa del settore”. “Un caloroso in bocca al lupo al neoeletto presidente – fa eco il direttore Enzo Tropiano – e un sentito ringraziamento al presidente uscente Vito Busillo che continuerà ad operare con la sua esperienza all’interno della Federazione. Siamo sicuri che Bellelli con la sua esperienza raggiungerà importanti traguardi e sapremo lavorare in sinergia come una grande squadra, quale è sempre stata la Coldiretti Salerno”.

L’assemblea di Coldiretti ha eletto i componenti del consiglio in rappresentanza del territorio provinciale: Angelo Amato, Vito Busillo, Stefano Polito, Angelo Petolicchio, Corrado Russo, Antonino Cerrone, Raffaele Palma, Tonino Rufolo, Gianluca Quaranta, Alfonso Scaramuzza. Carlo Abbamonte è stato eletto presidente del Collegio dei Revisori; componenti Rosario Liguori e Cinzia Maucione. Luigi Scorziello presiede il Comitato dei Probiviri composto da Filippo Marco Tambasco e Dorotea Croccia.