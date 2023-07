COSTABILE (GIOVANI FI): “METRO’ DEL MARE, GARA DESERTA. SEGNALE PREOCCUPANTE PER IL CILENTO”

Anche Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, dice la sua sulla gara deserta per il servizio “Metrò del Mare”:

“Desta non poca preoccupazione l’esito della seconda gara bandita dalla Regione Campania per l’affidamento dei servizi di collegamento marittimo tra Napoli, Salerno ed il Cilento: un flusso che negli ultimi anni ha consentito a circa 900 mila passeggeri di raggiungere il Cilento e godere della sua naturale accoglienza. Mentre il caldo imperversa per l’ormai sopraggiunta Estate , e arrivati a metà luglio ecco che si vede sfumare per questa provincia la possibilità di garantire un importante flusso turistico verso la sua zona meridionale senza dover incorrere nelle solite difficoltà legate all’inefficienza delle nostre reti viarie. La responsabilità dell’amministrazione regionale, unitamente a quella provinciale, e soprattutto dei loro noti ritardi sulla questione è determinante: l’affidamento riguarda un triennio, che inizia nel 2023 e che ad oggi non ha nessuna certezza di prendere forma.

Come Forza Italia Giovani invochiamo al più presto un tavolo tecnico con gli operatori di settore per comprendere in quale modo la proposta contenuta nel bando di gara possa rendersi più allettante, e di rinforzare il trasporto pubblico su ruote verso il Cilento, l’unico a questo punto in grado di favorire per quest’estate il turismo nei bellissimi luoghi della nostra provincia.”