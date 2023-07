VALLE DELL’IRNO. GUIDO SCARANO E’ IL NUOVO RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DI FRATELLI D’ITALIA

Guido Scarano è il nuovo responsabile dell’organizzazione della Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia

“Nei giorni scorsi ho ricevuto la nomina su proposta del Viceministro On. Edmondo Cirielli a Responsabile dell’Organizzazione della Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia.

Sono profondamente onorato per l’incarico ricevuto il quale mi conferisce un compito così delicato quanto importante nelle linee strategiche di Fratelli d’Italia per la Valle dell’Irno. Anche questa volta, come da sempre, sono pronto ad affrontare il percorso con impavido coraggio, con energico entusiasmo e con instancabile ed inesauribile militanza. Un omaggio deferente e grato al viceministro On. Edmondo Cirielli per aver rivisto in me,

ancor una volta, la personalità giusta per contribuire al radicamento del partito sul territorio.

Un vivo ringraziamento al Sen. Antonio Iannone e all’On. Imma Vietri per la dimostrata stima verso la mia persona, per la costante presenza e per l’assiduo interesse al nostro territorio e alle nostre comunità.

Un sincero ringraziamento ai vertici regionali e provinciali del partito: Alberico Gambino, Giuseppe Fabbricatore, Italo Cirielli, Gennaro Esposito, Tonino Mariconda, Carmine Amato e l’amico Prof. Gherardo Marenghi.

Un grato saluto a tutti gli amici militanti che mai mi fanno mancar stimolo e sprone.

Da sempre dalla stessa parte per difendere e conservare identità e tradizioni con la fiamma nel cuore e la bandiera sulla spalla per e con Fratelli d’Italia!

”