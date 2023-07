L’ULTIMO SGARRO DI DE LUCA ALLA SCHLEIN: CONSIGLIO ALLA STESSA ORA DELL’INCONTRO DEL PD

L’ultimo sgarro del Presidente De Luca alla Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein arriva proprio alla vigilia delle manifestazioni, organizzata dal Pd nazionale a Napoli, per dire no all’Autonomia Differenziata: proprio per venerdì 14 è stato, infatti, convocato il Consiglio Regionale della Campania dalla 15:00 alle 18:00, praticamente in contemporanea, con la prima uscita pubblica di Elly Schlein. Un modo elegante per giustificare l’assenza, all’incontro, dei consiglieri regionali del Partito Democratico, impegnati in sede istituzionale, a Napoli.

