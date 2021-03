LA PRIVACY NELL’ECONOMIA: WEBINAR ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO

Puntare alle nuove frontiere dell’economia digitale per proiettare e progettare la ripresa dello sviluppo economico del territorio oltre la crisi, ma nel rispetto dei confini della protezione dei dati personali: è il tema al centro del webinar “La Privacy nell’economia digitale” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno e Confindustria Salerno.

Nel corso del webinar, in programma giovedì prossimo, 25 marzo, dalle ore 15 sulla piattaforma Zoom, saranno illustrati i principali adempimenti per le imprese in materia di privacy e ci si soffermerà sull’attuale programmazione dell’attività di controllo realizzata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Apriranno i lavori il Presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano e la Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega all’Ambiente, Sicurezza, Privacy e Asi Lina Piccolo. Interverranno Michela Massimi, Autorità Garante per la protezione dei dati personali e Giovanni Maria Riccio, Università degli Studi di Salerno. Relazionerà Luciana Capo, Commissione Privacy dell’ODCEC Salerno.

Il webinar è riservato alle imprese aderenti a Confindustria e agli iscritti all’ODCEC Salerno*.

*L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e attribuisce fino ad un massimo di 2 crediti formativi, previa registrazione sulla piattaforma dell’evento – possibilmente effettuata entro il 24 marzo 2021 – e autocertificazione tramite la nuova piattaforma predisposta dal CNDCEC. Consigliere dell’ODCEC Salerno delegato alla F.P.C. Sergio Cairone, Consigliere dell’ODCEC Salerno delegato alla Commissione Privacy Agostino Soave. Tutti i dettagli sul sito www.commercialistisalerno.it.