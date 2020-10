LA PROTESTA DEI COMMERCIANTI A SALERNO ARRIVA SOTTO CASA DEL PRESIDENTE DE LUCA

Notte movimentata anche a Salerno, quella appena trascorsa, con le forze dell’ordine schierate a presidio della zona di Via Lanzalone, Quartiere Carmine, dove vive il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. (PH Andrea Pellegrino)

Dopo la manifestazione di Piazza Amendola un corteo di manifestanti si è mosso dalla zona del centro verso il rione dove si trova l’abitazione del Presidente della Regione: la presenza di numerosi agenti di polizia, in tenuta anti sommossa, ha scoraggiato i manifestanti e disperso la manifestazione che, in ogni caso, è la testimonianza di una tensione altissima non solo a Napoli ma anche a Salerno.