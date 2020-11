LA REGIONE CAMPANIA E’ COLORATA DI GIALLO: ECCO COSA SI PUO’ FARE

Al termine di una concitata giornata, coincisa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Regione Campania è stata individuata, dal Ministro della Sanità, come Regione “gialla” nella diversa gradazione di rischio e di pericolosità per la diffusione del Covid 19. Almeno per una settimana, dunque, la situazione in Campania resterà la stessa. Ecco nel dettaglio cosa è consentito fare.

Resta, come su tutto il territorio nazionale, il divieto di circolazione, salve comprovate esigenze, a partire dalle 22:00 e fino alle 5:00 del mattino successivo.

Chiuse, per l’intera giornata, pub, bar, ristoranti e pizzerie salvo le ordinazioni a domicilio e quelle da asporto che sono consentite fino alle 22:00 ma vietata è la consumazione di cibi e bevande per strada.

Divieto di spostamento, all’interno dei Comuni, sia con mezzi pubblici che con mezzi privati, salvo le comprovate esigenze di lavoro, salute o studio.