LA REGIONE CAMPANIA SOSPENDE I POC: POCHI FONDI E TROPPE LE DOMANDE

Per accontentare le richieste di tutti i Comuni della Campania, ai quali era stato richiesto anche di consorziarsi almeno in 5 per accedere ai fondi del Poc, la Regione aveva previsto un impegno di spesa di appena 2 milioni di euro: e cosi’, dopo il 10 settembre, quando si è proceduto alla verifica del numero delle domande di finanziamento di progetti per la promozione di percorsi turistici, non c’è stato altro da fare che annullare il bando. O tutti, o nessuno, perchè scontentare qualcuno puo’ risultare scomodo e perchè i soldi, a differenza degli scorsi anni, sono davvero pochi. E così numerosi sindaci, che avevano puntato proprio sui fondi dei POC, per l’organizzazione di eventi per la promozione del territorio, almeno fino alla fine del 2021, saranno costretti a rinunciare oppure a fare in proprio. Il che, tradotto in parole semplici e considerato lo stato di salute delle casse comunali, significa abbandonare ogni progetto per la valorizzazione dei territori.

Share on: WhatsApp