LA REGIONE CAMPANIA TORNA ARANCIONE DA LUNEDI’ 19 APRILE: ECCO COSA CAMBIA

Dopo un lunghissimo periodo in zona Rossa (il piu’ lungo mai disposto nei confronti delle Regioni da quando esiste la regola della colorazione del Rischio), la Regione Campania, a partire da lunedi’ 19 aprile, torna a colorarsi di arancione. Cosa cambia in concreto, in attesa delle riaperture nazionali che ci saranno dal 26 Aprile ?

SCUOLA – Tornano in presenza anche gli alunni delle classi Terza Media mentre per quelli delle Scuole Superiori ci sarà un ritorno contingentato con una presenza in classe non superiore al 50%.

PARRUCCHIERI, BARBIERI, CENTRI ESTETICI – Riaprono al pubblico le attività legate alla cura della persona come Parrucchieri, Barbieri e Centri Estetici.

ABBIGLIAMENTO – Riaprono anche i negozi di vendita di capi di abbigliamento anche per adulti, mentre quelli per l’infanzia, anche in zona rossa non hanno mai abbassato le saracinesche.