LA STRADA DI DRAGONEA-VIETRI: CHIUSA PER UN INCENDIO DAL 9 SETTEMBRE

E’ trascorso oramai piu’ di un mese dalla chiusura al transito della strada Provinciale da tutti definita “Avvocatella” che collega il Comune di Vietri sul Mare con Cava de’ Tirreni. Ed i disagi continuano per cittadini, studenti e pendolari. A chiedere un intervento immediato il Comitato Civico Dragonea.

“Si tratta di una problematica che riguarda migliaia di cittadini di Vietri sul mare (Salerno), dal 09/09/2020 a causa di un incendio avvenuto a ridosso della Strada Provinciale 75 nel comune tra Vietri sul Mare e Cava de’Tirreni (il tratto viene chiamato per consuetudine Avvocatella) la strada per ordinanza del sindaco di Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli, è stata chiusa al traffico pedonale e carrabile, migliaia di persone per questa chiusura stanno manifestando da giorni i loro disagi con ogni mezzo, stampa e missive inviate alla Provincia di Salerno e al Comune di Cava de’Tirreni, ad oggi non si conosce ancora quando la strada verrà messa in sicurezza e riaperta. Nella frazione di Vietri sul mare – Dragonea , il Comitato Civico al quale aderisco si sta mobilitando per azioni di protesta eclatanti perchè già nel 2013 si verificò uno stesso episodio, la strada fu riaperta dopo ben 6 mesi. In questo periodo di emergenza sanitaria Covid non è possibile tenere un’arteria importante chiusa per così lungo tempo e l’esasperazione sta raggiungendo il culmine. Noi cittadini di Vietri sul mare chiediamo un forte ed immediato impegno per la riapertura della strada e non risposte evanescenti che ci prendono solo in giro. La salute e la sicurezza dei cittadini è al primo posto e tenere chiusa quella strada significa ostruire le vie di comunicazione per i mezzi di soccorso.”