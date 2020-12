LA STRADA PROVINCIALE 75 AVVOCATELLA ANCORA CHIUSA: LA LETTERA DI PROTESTA DEI CITTADINI

Per protestare contro la chiusura della strada SP 75 cosiddetta “Avvocatella che collega il territorio vietrese

a Cava de’Tirreni, chiusua da ben tre mesi, i cittadini del Comitato Dragonea, hanno indirizzato una lettera a tutti gli enti coinvolti nella gestione della strada, tra cui Provincia di Salerno e Comune di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare.

Nella lettera, oltre che un sollecito intervento per riaprire la strada, molto importante per tutti i pendolari della zona, viene chiesto anche un formale accesso agli atti della procedura, per comprendere quali siano le ragioni di un clamoroso ritardo che mette in ginocchio un intero pezzo di territorio.