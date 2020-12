CASTELLABATE. APPROVATO IL PIANO TRIENNALLE DELLE AZIONI POSITIVE PER PARI OPPORTUNITA’

La Giunta comunale di Castellabate ha approvato, con la delibera N. 164 del 2020, il codice delle pari opportunità tra uomo e donna che punta all’eliminazione delle forme di discriminazione di genere nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella formazione professionale. Il piano triennale 2021-2023, intende promuovere varie iniziative ai fini dell’aumento della partecipazione femminile all’interno della macchina amministrativa dell’Ente. Attualmente le donne hanno una presenza in percentuale minore, infatti, su un totale di 50 dipendenti, 30 sono uomini e 20 sono donne, mentre tra gli organi elettivi ci sono 8 uomini e 4 donne. Potenziamento del lavoro agile, assicurare l’utilizzo dei congedi parentali, diffondere informazioni sui temi delle pari opportunità, trovare soluzioni operative per conciliare le esigenze di ognuno, sono solo alcune delle iniziative specifiche che il Comune adotta per organizzare i propri servizi producendo effetti concreti a favore delle proprie lavoratrici, in particolare alle lavoratrici madri, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria.

«Anche quest’anno vogliamo dedicare una riflessione sul ruolo delle donne in ambito professionale e del lavoro femminile che è simbolo di indipendenza e di riconoscimento sociale – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Elisabetta Martuscelli – programmiamo gli interventi con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare per assicurare le opportunità necessarie affinché le donne riescano a conciliare al meglio il lavoro con gli impegni familiari».