LA VITTORIA DI MANFREDI A NAPOLI SPINGE IL M5S VERSO LA GIUNTA DE LUCA

Una fotografia che è molto piu’ di un momento di gioia: a Napoli, intorno al neo sindaco Gaetano Manfredi, i protagonisti di una vittoria dai numeri importanti, tutti insieme Luigi Di Maio, il Presidente della Camera Roberto Fico, il dirigente del Partito Democratico Giuseppe Provenzano e, soprattutto, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E’ passato un anno dalle elezioni regionali 2020, è bastata la nascita del Governo Draghi ma soprattutto la vittoria alle elezioni di Napoli, per mettere da parte le frizioni tra De Luca ed il Movimento 5 Stelle ? Ed ora c’è chi giura che la foto verrà affissa anche all’interno del Consiglio Regionale: per Ciarambino & co. si prepara un ingresso in maggioranza, a Napoli, ma anche in Regione Campania. I nomi ? Per l’ambiente in Campania potrebbe arrivare l’ex Ministro Costa, ma non è escluso che la stessa Ciarambino possa entrare nella squadra di Governo del Presidente De Luca. Insomma, l’ennesima dimostrazione che in politica, soprattutto con le vittorie, tutto è possibile.

