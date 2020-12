L’ALTRA SALERNO PUNTA SU DE SIMONE ? PRONTE 8 LISTE CIVICHE PER LE COMUNALI 2021

Salgono di giorno in giorno le quotazioni dell’ex senatore Andrea De Simone come possibile candidato alle prossime elezioni comunali per quella che viene definita L’Altra Salerno, la vasta coalizione di civiche di partito e di gruppi spontanei che hanno deciso di sostenere un progetto alternativo a quello di Vincenzo Napoli. Le riunioni, anche durante il fine settimana, proseguono e, stando alle prime notizie, De Simone potrebbe contare su di una coalizione composta da almeno 8 liste tra cui quella di Azione, seppure senza il simbolo del partito, un’altra denominata Coraggio, una lista voluta da Federico Conte (alla quale potrebbe aderire anche Anna Petrone), almeno due liste di estrazione di centro destra. I tempi sembrano maturi per la decisione e pare probabile che la candidatura di De Simone possa essere presentata alla città, ufficialmente, entro la metà di gennaio 2021.

