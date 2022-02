L’ASSESSORE REGIONALE BONAVITACOLA A ROMA IN COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI RIFIUTI

Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania e Assessore Regionale all’ambiente, è stato convocato per giovedì 17 Febbraio a Roma, per essere ascoltato dai membri della Commissione Bicamerale d’Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti. L’organismo, presieduto da parlamentare M5S Vignaroli, potrà ascoltare Bonavitacola sugli ultimi 7 anni di gestione del ciclo dei rifiuti in Campania e, di sicuro, i componenti della Commissione non perderanno occasione per chiedere chiarimenti sui ritardi per lo smaltimento delle ecoballe ed anche sulle ultime vicende che interessano i container inviati in Tunisia e rispediti in Campania. La presenza di Bonavitacola a Roma, in Commissione Ciclo dei Rifiuti, arriva in un momento particolarmente delicato per la Regione Campania, alle prese con numerose emergenze, a cominciare dai ritardi anche nella realizzazione degli impianti per il trattamento della componente organica.

