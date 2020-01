L’ATTESA DI CALDORO TRA FRECCIATE AL CENTRO SINISTRA E MESSAGGI DI PACE AGLI ALLEATI

“La mia candidatura in discussione ? Beh, allora guardate quello che accade nel centro sinistra con il Presidente uscente, caso unico in tutta Europa, che viene messo in discussione per non parlare di quello che accade nel Movimento 5 Stelle”. Stefano Caldoro lancia la palla nel campo, anzi nei campi avversari, quasi a dire che la dialettica tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sulla scelta del candidato in Campania è ben poca cosa rispetto a quanto sta accadendo nelle case altrui. Il candidato in pectore del centro destra in Campania, oggi a Salerno, per un incontro dedicato a Bettino Craxi, ha lanciato una serie di messaggi anche ai suoi alleati che hanno definito “non condivisa” la scelta del suo nome.

