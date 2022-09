L’ATTESA IN REGIONE CAMPANIA PER L’ESITO DEL VOTO: RIMPASTO O TUTTO RESTA UGUALE?

Al di là della possibilità che alcuni consiglieri regionali (da Pierro a Caldoro, da Patriarca a Zinzi) possano essere eletti in Parlamento, provocando uno scorrimento nella graduatoria dei primi dei non eletti alle ultime regionali del 2020, in Consiglio Regionale l’esito delle elezioni politiche viene atteso con grande trepidazione. I numeri che, tra stanotte e domani mattina, verranno fuori in tutta la Regione Campania, potrebbero determinare un cambio, o forse anche di piu’, all’interno della Giunta Regionale del Presidente Vincenzo De Luca. Non solo: se, come pare dagli ultimi sondaggi, il Movimento 5 Stelle dovesse diventare, ancora una volta dopo il 2018, forza politica di riferimento in Campania, tutti gli equilibri politici potrebbero cambiare. C’è, infine, la questione legata ai Consiglieri Regionali che hanno aderito ad Impegno Civico di Luigi Di Maio: cosa faranno dopo l’esito del voto per le Politiche ? Insomma, tanta carne a cuocere e tante decisioni che potrebbero arrivare nell’arco di pochi giorni.

Share on: WhatsApp