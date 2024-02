LAUREANA CILENTO, COMUNALI 2024. RAFFAELE MARCIANO: “SONO IN CAMPO, VOLTIAMO PAGINA”

L’avvocato Raffaele Marciano conferma la sua candidatura a sindaco con la lista “Uniti per Laureana” smentendo le indiscrezioni su un suo possibile passo indietro. “È arrivato il momento di voltare pagina, creando servizi efficienti ed infrastrutture moderne rimettendo al centro dell’azione amministrativa il cittadino. Il progetto politico iniziato nel 2019 non si è mai interrotto e continuerà nel 2024 con coerenza e linearità personale e politica, con idee e progetti ben chiari e definiti. Il tempo avuto a disposizione dall’attuale amministrazione comunale per cercare di poter migliorare la nostra comunità è stato lunghissimo, ben 15 anni. Pertanto, o si decide di cambiare tutto oppure tutto resterà uguale! Avremo modo nelle prossime settimane di spiegare il nostro programma per dare un futuro diverso e migliore alla nostra comunità” conclude Marciano.

