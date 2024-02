ARRIVA AL MINISTRO PIANTEDOSI LA RICHIESTA DI FDI PER FARE CHIAREZZA SU MANIFESTAZIONE DE LUCA A ROMA

Con un ‘interrogazione parlamentare presentata al Ministro Piantedosi, cofirmata dai deputati Imma VIETRI e Michele Schiano, l’on. Marco Cerreto sottolinea lo scorretto comportamento istituzionale del governatore della Regione Campania De Luca e del sindaco di Caserta Carlo Marino, presidente ANCI Campania. In particolare, fa riferimento alla mobilitazione indetta a Roma venerdì 16 febbraio alle ore 11 in Piazza dei Santi Apostoli, per manifestare contro l’autonomia differenziata e il blocco del Fondo sviluppo e coesione cosi come si legge in una nota ufficiale firmata da entrambi. Anci Campania manifesterà con la Regione Campania ed ha lanciato anche un appello a tutti gli amministratori locali della Campania ad essere presenti perché circa 300 Comuni rischiano il default o non completeranno le opere iniziate non avendo in cassa le risorse necessarie. Ne va della sopravvivenza di oltre la metà degli enti locali della Campania. “Tutto questo è paradossale – si legge nel testo- perché, da come si apprende da fonti di stampa, nel corso della recente Assemblea di Anci Campania non si sarebbe discusso della riforma sull’autonomia differenziata e, pertanto, non ci sarebbe stato alcun mandato esplicito dei componenti dell’associazione a prendere parte alla manifestazione politica. Inoltre è inaccettabile l’utilizzo del simbolo dell’Anci, l’Associazione dei Comuni e, quindi, soggetto istituzionale terzo, per una manifestazione politica contro il governo, così come inaccettabile è l’utilizzo del simbolo della Regione Campania, che rappresenta tutti i campani e non si identifica nel solo Governatore De Luca, per manifestazioni di parte. Strumentalizzare simboli istituzionali che, come tali, appartengono a tutti i cittadini, per interessi di parte è l’ultima provocazione del Governatore De Luca, che alimenta quotidianamente lo scontro politico con dichiarazioni offensive, scomposte e di estrema violenza istituzionale contro il Governo in carica, come il richiamo addirittura alla «lotta armata». Di fronte a simili atteggiamenti l’on. Cerreto ha chiesto di conoscere quali informazioni disponga il Governo in merito alla manifestazione del 16 Febbraio e se si ritiene improprio l’utilizzo dei simboli istituzionali della Regione e dell’Anci Campania per iniziative di carattere politico”.

Share on: WhatsApp