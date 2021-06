LE NORME COVID, I BILANCI E LA REVISIONE LEGALE: WEBINAIR DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO

Approfondire l’impatto degli effetti della pandemia sulla redazione dei bilanci e sull’attività di revisione legale attraverso l’analisi delle disposizioni legislative straordinarie emanate tra il 2020 e il 2021: è l’obiettivo del webinar “La Revisione Legale – La formazione del giudizio del revisore sul bilancio” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno e in programma domani, mercoledì 16 giugno, dalle ore 15 sulla piattaforma CISCOWEBEX.

Nel corso dell’evento, oltre ad analizzare la procedura di formazione del giudizio sul bilancio e la struttura della relazione sul bilancio, ci si concentrerà sulla disamina di alcune straordinarie disposizioni legislative assunte per via del Covid-19 che impattano sul bilancio, quali la continuità aziendale, le perdite di capitale, la rivalutazione dei beni, la sospensione degli ammortamenti.

Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano; le relazioni sono affidate ai dottori commercialisti e revisori legali Sandro Spella e Paolo Longoni, modera il dottore commercialista Carmine Noschese. Consigliere ODCEC Salerno delegato alla F.P.C. Sergio Cairone, Consigliere ODCEC Salerno delegato all’evento Agostino Soave.

L’evento si inserisce nel programma di formazione professionale continua gratuita e di qualità messa a punto dall’ODCEC Salerno a beneficio degli iscritti per l’adempimento degli obblighi formativi in materie caratterizzanti: un impegno saldamente continuativo dell’Ordine, anche in regime di prorogatio e per tutta l’emergenza sanitaria, ovviando ai limiti in presenza con la modalità di fruizione a distanza, così da consentire al maggior numero di iscritti possibile di partecipare agli eventi e adempiere all’obbligo professionale.

Per seguire il webinar è obbligatoria l’Iscrizione tramite il banner disponibile sul sito dell’ODCEC Salerno al link https://www.commercialistisalerno.it/website/Views/Eventi/Corso?corso=315; dopo la prenotazione, poco prima dell’orario di inizio dell’evento, si attiverà sulla stessa pagina il banner di accesso per collegarsi alla piattaforma. La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di visione effettiva fino ad un massimo di 5, validi ai fini della F.P.C. e della revisione legale in materie caratterizzanti, da autocertificare sulla piattaforma del CNDCEC.