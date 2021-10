LEGA. A SALERNO IL COORDINATORE PIERRO DEVE NOMINARE IL NUOVO RESPONSABILE CITTADINO

Chiusa la parentesi elettorale, con la conferma a Salerno del Consigliere Comunale Dante Santoro, il Coordinatore Provinciale della Lega Attilio Pierro dovrà procedere, a breve, alla nomina del nuovo Responsabile Cittadino del partito di Matteo Salvini. Dopo le dimissioni di Rosario Peduto, per la città di Salerno c’è da individuare il nome del futuro coordinatore cittadino che avrà il compito di riorganizzare, su tutto il territorio, l’attività politica della Lega. Probabilmente, per la nuova nomina, Pierro attenderà la conclusione del turno di ballottaggio del Comune di Caserta dove è candidato il capogruppo in Consiglio Regionale della Lega Gianpiero Zinzi e dove sta lavorando, con grande impegno, il Coordinatore Regionale Valentino Grant.

