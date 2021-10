PSI SALERNO. NUOVI CONSIGLIERI GIA’ PRONTI A CAMPAGNE DI TESSERAMENTO

Neo consiglieri comunali, ancora in attesa di essere proclamati e di essere ufficialmente all’interno del civico consesso, già pronti a raccogliere nuove adesioni per il Partito Socialista Italiano e soprattutto pronti a nuove campagne di tesseramento. Pronti, via: scatta la scalata al partito da parte dei neo consiglieri comunali di Salerno – alcuni dei quali iscritti solo di recente al PSI – per spostare gli attuali equilibri verso la nuova componente, molto vicina alle posizioni di De Luca ma anche di qualche consigliere regionale. La scalata al partito, insomma, è già iniziata e, considerate le forze in campo, nell’arco di qualche mese cambieranno tutti gli assetti attuali.

