SALERNO. TEMPI LUNGHISSIMI PER IL RICONTEGGIO DEI VERBALI: PROCLAMAZIONE DOPO IL 20 OTTOBRE

La Commissione Elettorale per la verifica dei verbali delle 152 sezioni del Comune di Salerno inizierà la sua attività solo lunedi’ 11 Ottobre e solo per 4 ore al giorno – dalle 9:00 alle 13:00 – con un prevedibile allungamento dei tempi per la proclamazione dei consiglieri comunali eletti. Considerato il numero delle liste presenti alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre, considerato il numero dei candidati, è molto facile immaginare che per la verifica dei verbali, rispetto ai voti ufficialmente assegnati, sia necessaria almeno una settimana. Se non di piu: si va verso uno slittamento ulteriore della proclamazione degli eletti, circostanza che, di fatto, rinvia anche la composizione della Giunta da parte del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Share on: WhatsApp